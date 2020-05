CECyTEM elabora y dona caretas a instituciones de salud del Oriente michoacano

Hidalgo, Michoacán, a 18 de mayo de 2020.- Con la finalidad de coadyuvar en las necesidades que tiene el sector salud por la pandemia del COVID-19 que aqueja a todo el mundo, personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), plantel 17 de Ciudad Hidalgo, elaboró caretas para donar a personal de salud del municipio.



En el CECyTEM, atendiendo a la visión que tiene en su modelo “Rumbo a la Excelencia”, de convertirse en centro de apoyo tecnológico para impulsar el desarrollo de las regiones donde opera, docentes, alumnos y ex alumnos de la Especialidad de Mecatrónica diseñaron y trabajaron las caretas para donarlas a personal del Centro de Salud y el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo.



La actividad fue dirigida por el director del plantel Wilibaldo Alcaraz Domínguez, quien reconoció el trabajo que realizó Eric Hernández Bucio, quien con el apoyo de los alumnos y ex alumnos trabajaron este material para apoyar al personal de las instituciones de salud.



“Agradezco el trabajo de cada uno de los participantes en esta noble labor, sabemos que el personal de salud realiza una tarea fundamental en esta contingencia sanitaria, por lo que requiere el apoyo de toda la sociedad y el personal del plantel de Ciudad Hidalgo del CECyTEM apoya con un granito de arena”.



Alcaraz Domínguez refirió que con el ánimo de ser activos y apoyar a los sectores que lo necesitan y atendiendo al modelo del Colegio es que se trabajaron las caretas en 3D y así se solidarizaron con el personal del sector salud.



“El tiempo de impresiones de cada una de las caretas es de 40 minutos, por lo que se debe tener una buena organización de equipo de trabajo, algunos trabajaron en el área de impresión, otros armando y detallando las caretas”, externó el directivo.



Además, añadió que esta es la primera entrega de estos materiales de protección de salud, quedando como compromiso el otorgar más apoyo a estas instituciones de salud, pues en estos tiempos su personal son los héroes. “Donamos 50 caretas para el Centro de Salud y 25 para el personal del Hospital Regional”.



En este tenor, José Hernández Arreola, director general del CECyTE Michoacán, se dijo orgulloso por la labor, el trabajo y compromiso que realizaron tanto el personal, alumnos y ex alumnos del plantel de Ciudad Hidalgo en la elaboración de las caretas para el personal de salud del municipio de Hidalgo.



Agregó que sin duda alguna se está cumpliendo con el objetivo y la misión por lo que fue creado el CECyTEM, el de impulsar y apoyar el desarrollo de las regiones donde el subsistema tiene presencia, y que los ex alumnos retribuyan a la sociedad lo aprendido en las aulas.