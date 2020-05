Incendios forestales en Jesús del Monte y San Miguel del Monte no quedarán impunes

Morelia, Michoacán, 18 mayo, 2020.­_ Un total de 260 hectáreas de bosque de las tenencias de Jesús del Monte y San Miguel del Monte, resultaron afectadas tras la presencia de un incendio forestal este fin de semana.



Con el apoyo de la Policía Ambiental, el secretario de Medio Ambiente, Cambió Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García y el director de la Comisión Forestal del Estado, Alejandro Ochoa Figueroa, recorrieron y participaron en el control del incendio forestal.



Luna García advirtió que los incendios forestales no quedarán impunes, “se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, contra quien resulte responsable, lo que nos permitirá que esta área sea declarada zona de restauración, ello significa que no podrá realizarse cambio de uso de suelo”.



Reiteró el llamado a la población a no realizar quemas agrícolas sin supervisión, no prender fogatas o lanzar cigarros en zonas forestales, además de reportar los siniestros al 911.



El director de la Comisión Forestal del Estado, Alejandro Ochoa Figueroa, reconoció la labor de los brigadistas y los voluntarios para resguardar los recursos forestales y reiteró “el compromiso del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, de brindar los apoyos necesarios, desde salario, uniformes y despensas alimentarias”, además de que encabeza las acciones para el manejo del fuego, ello ha permitido que actualmente la zona de la Biosfera de la Mariposa Monarca se encuentra blindada.



En lo que va de la temporada de incendios forestales se han presentado 389 siniestros, con una afectación de 8 mil 784 hectáreas, mientras que el año pasado en esta misma temporada se tenían registrados 647 incendios y más de 13 mil hectáreas afectadas.