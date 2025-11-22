Tanhuato, Mich.- 22 de noviembre de 2025.- Al mediodía de este sábado, se reportó el incendio por una aparente falla mecánica de un camión de carga, en la autopista México – Guadalajara.

Un camión de carga se incendió este sábado en la autopista México-Guadalajara, tramo Vista Hermosa, lo que obligó a cerrar parcialmente la vía; cuerpos de auxilio trabajan en el lugar. #IncendioVial#TráilerEnLlamas#AutopistaMéxicoGuadalajara pic.twitter.com/TbJvDGARAw — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 22, 2025

De acuerdo con la información preliminar se trata de un tráiler ardiendo en llamas, en las inmediaciones del kilómetro 284, en el municipio de Vista Hermosa cerca de la localidad de San Benito, por lo que se ha cerrado parcialmente la circulación en el tramo Ecuandureo – La Barca.

En el sitio ya laboran los cuerpos de auxilio para controlar el siniestro, sin que hasta el momento se tenga confirmación sobre víctimas a consecuencia del incidente