El Derecho a la Ciudad

CALIDAD DEL AIRE URBANO

Salvador García Espinosa

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en las zonas urbanas el 91% de las personas respira aire contaminado. La mala calidad del aire provoca más de 8 millones de muertes prematuras cada año en el mundo. En otras palabras, la contaminación atmosférica es el segundo mayor factor de riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. En México, se estima que las muertes anuales que acontecen de forma prematura, entre 10,000 y 20,000 personas, están relacionadas con padecimientos asociados a la contaminación del aire y la exposición a material particulado.

Por su impacto en la salud de los habitantes de toda ciudad, la calidad del aire ha adquirido un lugar destacado en la agenda internacional para el desarrollo sostenible, donde se establece como meta reducir, para 2030, las muertes y enfermedades atribuibles a la contaminación del aire, el agua y el suelo; así como reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire.

Así, adquiere relevancia el Foro Sustentabilidad de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana de Morelia que se llevó a cabo el pasado lunes 29 de junio en la Universidad Latina de America (UNLA), con la participación de funcionarios federales de la SEMARNAT, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la 76º Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, la Secretaría del Medio Ambiente, el Consejo Ciudadano del H. Ayuntamiento de Morelia, así como Academia y sociedad organizada.

Los participantes coincidieron en señalar que, garantizar la calidad del aire que respiramos, se enfrenta a múltiples retos que van de la parte normativa en términos de las competencias y atribuciones establecidas que, en el caso de Morelia, adquiere mayor complejidad por tratarse de una zona metropolitana que involucra al menos a los municipios de Charo y Tarímbaro.

Hoy la prioridad es contar con datos confiables para estar en condiciones de diseñar políticas que garanticen el mejoramiento de la calidad del aire. En las diferentes exposiciones adquiere relevancia significativa el tema de las tres estaciones de monitoreo ambiental con que cuenta Morelia. Una ubicada en Palacio Municipal de Morelia, a cargo del Ayuntamiento de Morelia, otra en el Edificio de la Facultad de Ingeniería Mecánica, en C.U. de la UMSNH, resguardada por la Universidad, y una tercera, ubicada en el edificio del Laboratorio Estatal de Salud Pública, a resguardo de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). Se requiere de renovar convenios que garanticen mantenimiento de equipos, a fin de garantizar que la información se proporcione oportunamente, completa y acorde a la norma oficial mexicana. No se puede mejorar lo que no se conoce.

El Foro mencionado forma parte de la investigación que desarrolla Rocío Ballesteros López en el Doctorado en Desarrollo y Sustentabilidad que se imparte en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la vinculación con los diferentes niveles gubernamentales y sobre todo el papel de la academia y la sociedad organizada, resultan fundamentales para dar continuidad a las políticas en materia del monitoreo ambiental.