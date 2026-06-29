Morelia, Michoacán; 29 de junio de 2026.- Por su patrimonio, cultura y atractivos turísticos, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que Morelia fuera sede para el banderazo nacional del operativo vacacional que se llevó a cabo este lunes en el centro de Morelia.

“El día de hoy es para nosotros un honor que se dé este banderazo nacional; estoy seguro que es el mejor lugar para dar este banderazo porque es una ciudad bella, hermosa, en un estado maravilloso con mucho que ofrecer al turismo internacional”, expresó el presidente de Morelia.

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Acompañado del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades federales, el alcalde subrayó que Morelia, al ser capital del estado, Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Ciudad Creativa de la Música, es una gran puerta de entrada a otros municipios de Michoacán.

Alfonso Martínez, junto con autoridades estatales, federales, policiales, militares y navales, participó en el banderazo de salida de los vehículos que partieron de la avenida Madero para iniciar el operativo de vigilancia y seguridad en el periodo de vacaciones.