Morelia, Michoacán, 30 de junio de 2026.- Con una extraordinaria respuesta del público, los Tlahualiles de Sahuayo llenaron de color, música y tradición las calles de Zapopan, Jalisco. Miles de personas disfrutaron de esta emblemática expresión cultural michoacana, presentada como parte de las actividades especiales de la justa mundialista que se celebra en el país.

El recorrido de estos personajes inició en el arco de ingreso a Zapopan y avanzó por el Andador 20 de Noviembre hasta llegar a la Plaza de las Américas, donde familias, visitantes nacionales e internacionales se congregaron para admirar los imponentes penachos, las características máscaras, los vibrantes atuendos y la representación de la Batalla de Santiago Apóstol, elementos que distinguen a la emblemática Danza de los Tlahualiles, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Durante la jornada prevaleció un ambiente de celebración y convivencia, en el que las y los asistentes reconocieron con aplausos y entusiasmo el talento, la dedicación y el profundo significado cultural de esta tradición, destacó el presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez.

La Plaza de las Américas también fue escenario del estreno del tema oficial de la Danza de los Tlahualiles. Esta presentación reforzó una experiencia cultural que conectó a visitantes nacionales e internacionales con una de las tradiciones más emblemáticas de “el alma de México”.