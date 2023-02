Busca Sistema Penitenciario custodios para penales de Michoacán 

Morelia, Michoacán, 22 de febrero de 2023.- Para garantizar la guardia y seguridad de personas privadas de la libertad en penales de Michoacán, la Coordinación del Sistema Penitenciario reforzó la solicitud de personal de custodia.

En el marco de la convocatoria de reclutamiento 2023, se cuenta con vacantes en los 11 centros penitenciarios ubicados en Morelia, Zamora, Sahuayo, La Piedad, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan, Tacámbaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

Tras una evaluación física y de control de confianza, los oficiales adquirirán destrezas y conocimientos profesionales que incluyen el Certificado Único Policial, mismo que los califica como personal operativo de seguridad pública, que les hace acreedores a un sueldo de 11 mil a 15 mil pesos mensuales, prestaciones de ley, desarrollo profesional y capacitación constante, así como atención en salud integral para ellos y sus familias.

El perfil para ser candidato a oficial de custodia es:

• Ser ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad.

• Edad requerida de 18 años a 35 años.

• Contar con estudios mínimos de bachillerato concluido o equivalente.

• Estatura mínima de 1.55 m para mujeres y 1.65 m para hombres.

• Haber concluido el Servicio Militar Nacional (cartilla liberada en caso de hombres).

• Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

• No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

• Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

• No padecer alcoholismo.