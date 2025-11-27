El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha, a través
de INETEL, el nuevo Sistema de Citas INE, como parte de la Estrategia de
Transformación Digital y con el cual la ciudadanía accederá a una plataforma
moderna, segura, eficiente y que garantiza la protección de sus datos personales,
además de que optimiza la gestión de servicios relacionados con la Credencial para
Votar.
La Consejera y presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla
Humphrey Jordan, explicó que este nuevo sistema permitirá ofrecer a la ciudadanía
agendar, reprogramar, consultar y cancelar citas para los trámites de
credencialización, mediante una plataforma moderna, segura, accesible y confiable
que optimiza los procesos operativos y fortalezca la atención ciudadana mediante
una interfaz intuitiva adaptable a distintos dispositivos móviles y con herramientas
accesibles para personas con discapacidad conforme a la norma mexicana en
igualdad laboral y no discriminación.
El sistema integrará recursos gráficos y explicativos sobre los trámites y los medios
de identificación requeridos, lo que favorecerá una comunicación más clara y
reducirá errores en la gestión de las citas, aseguró.
Enseguida, en sesión extraordinaria, el pleno dio por recibido el Primer Informe
Trimestral de Actividades 2025 de la Estrategia de Transformación Digital del
Registro Federal de Electores, periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025.
El documento señala que en este periodo, se consolidaron avances sustantivos en
proyectos como el sistema de pre-registro en línea; en los Módulos de Atención
Ciudadana se revisan los procesos para la digitalización; la credencial digital; el
sistema de registro para el voto anticipado y el sistema de procesamiento de
solicitudes del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros.
Aporta INE sus capacidades técnicas a la localización de personas
Al recibir el Informe de los resultados y el estado que guarda la firma de los
Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y
colaboración para la localización de personas desaparecidas, con corte al 20 de
noviembre de 2025, el Consejo General conoció que se han recibido más de 98 mil
solicitudes de identificación y localización de personas desaparecidas.
De ellas, más de 34 mil han obtenido respuestas positivas, con al menos un registro
para efectuar identificaciones, además de más de 441 mil solicitudes de localización
con una efectividad superior al 54 por ciento, datos que reflejan que la coordinación
interinstitucional genera un impacto real en este lacerante problema.
El INE resguarda uno de los acervos de información más importantes del país: el
Padrón Electoral con más de 100 millones de registros y desde 2016 ha firmado
más de 40 convenios de colaboración con Fiscalías estatales, la Fiscalía General
de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y comisiones
locales de búsqueda de personas de todo el territorio nacional, que permiten realizar
confrontas biométricas y análisis de información para apoyar en la identificación
humana y en la búsqueda de personas desparecidas.
Reconocen a cuatro personas integrantes del SPEN
Al continuar con la sesión, consejeras y consejeros entregaron el “Premio al Mérito
Extraordinario en Proceso Electoral”, correspondiente al Proceso Electoral Federal
2023-2024 a cuatro personas adscritas a la Junta Distrital Ejecutiva 08 en el estado
de Oaxaca, por el desempeño sobresaliente de este equipo de trabajo, que enfrentó
el denominado “boicot electoral” en su distrito, lo que representó un desafío dada la
brevedad del tiempo disponible para diseñar e implementar acciones que
garantizaran la integridad del proceso electoral.
En este punto, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala felicitó a las
cuatro mujeres integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) que
resultaron ganadoras y fueron postuladas por integrantes de su propia comunidad,
lo cual “refleja el respeto, la confianza y el reconocimiento que han construido a
través de su labor cotidiana en el territorio que ellas atienden”.
Este reconocimiento, dijo Taddei Zavala, no sólo enaltece a quienes lo reciben, sino
que reafirma el valor del SPEN como pilar de la democracia en México.
“El desempeño de este equipo ha sido ejemplar demostrando integridad, eficacia y
liderazgo en condiciones adversas. Por ello, con profundo orgullo y sincera
admiración, extiendo una felicitación y hago entrega de este reconocimiento a
nuestras compañeras integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva 08 de Oaxaca:
Diana Karen Acosta Ruelas, Alma Aguilar Melo, Karyño Itavi Sarmiento Aguilar y
Mónica Hernández Ramírez”.
Continúa la organización del PEL en Coahuila
En sesión extraordinaria, el pleno aprobó la reinstalación de cuatro oficinas
municipales distribuidas en dos distritos electorales federales 02 y 08, con sede en
San Pedro y Ramos Arizpe, en la entidad de Coahuila para el Proceso Electoral
Local (PEL) 2025-2026.
El objetivo central, es garantizar que en cada municipio y comunidad cuente con las
condiciones necesarias para que la organización de las elecciones sea eficiente,
cercana y plenamente confiable.
El próximo 1 de diciembre de 2025 dará inició el Proceso Electoral Local en
Coahuila, en el que el 7 de junio se renovarán 25 diputaciones del Congreso del
Estado, de las cuales 16 se elegirán por Mayoría Relativa y nueve mediante
Representación Proporcional.
Por ello, el pleno aprobó el marco geográfico electoral que se utilizará en la elección
de Coahuila, así como en los procesos electorales extraordinarios que, en su caso,
deriven de dicho proceso electoral local.
Es decir, definió el ámbito territorial en el que se distribuyen los 16 distritos locales,
38 municipios y mil 872 secciones electorales de la entidad, con el fin de que cada
ciudadana y ciudadano de Coahuila pueda ejercer su derecho al voto en
condiciones de igualdad, accesibilidad y transparencia.
Inicia la delimitación territorial de Chihuahua
El pleno también aprobó instruir a la Junta General Ejecutiva para que, a través de
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), realice las
actividades necesarias para presentar el proyecto de la delimitación territorial de las
demarcaciones municipales electorales del estado de Chihuahua.
El proyecto prevé la instalación de un Comité Evaluador integrado por personal de
la DERFE para garantizar objetividad y transparencia en el análisis de insumos y
escenarios. Asimismo, establece la inauguración de un plan de trabajo secuencial y
cronológico que será enriquecido con las observaciones de las comisiones y
aprobado por el Consejo General.
Durante la sesión, el pleno también aprobó el reingreso al Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema del INE de Ana María Mora Pérez, al cargo de Vocal
Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tequila.
Finalmente, el pleno resolvió 25 procedimientos administrativos sancionadores y de
queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos
Nacionales, de los cuales nueve fueron declarados fundados, 10 infundados, tres
desechados y tres sobreseídos