El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha, a través

de INETEL, el nuevo Sistema de Citas INE, como parte de la Estrategia de

Transformación Digital y con el cual la ciudadanía accederá a una plataforma

moderna, segura, eficiente y que garantiza la protección de sus datos personales,

además de que optimiza la gestión de servicios relacionados con la Credencial para

Votar.



La Consejera y presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla

Humphrey Jordan, explicó que este nuevo sistema permitirá ofrecer a la ciudadanía

agendar, reprogramar, consultar y cancelar citas para los trámites de

credencialización, mediante una plataforma moderna, segura, accesible y confiable

que optimiza los procesos operativos y fortalezca la atención ciudadana mediante

una interfaz intuitiva adaptable a distintos dispositivos móviles y con herramientas

accesibles para personas con discapacidad conforme a la norma mexicana en

igualdad laboral y no discriminación.

El sistema integrará recursos gráficos y explicativos sobre los trámites y los medios

de identificación requeridos, lo que favorecerá una comunicación más clara y

reducirá errores en la gestión de las citas, aseguró.

Enseguida, en sesión extraordinaria, el pleno dio por recibido el Primer Informe

Trimestral de Actividades 2025 de la Estrategia de Transformación Digital del

Registro Federal de Electores, periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025.

El documento señala que en este periodo, se consolidaron avances sustantivos en

proyectos como el sistema de pre-registro en línea; en los Módulos de Atención

Ciudadana se revisan los procesos para la digitalización; la credencial digital; el

sistema de registro para el voto anticipado y el sistema de procesamiento de

solicitudes del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros.





Aporta INE sus capacidades técnicas a la localización de personas

Al recibir el Informe de los resultados y el estado que guarda la firma de los

Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y

colaboración para la localización de personas desaparecidas, con corte al 20 de

noviembre de 2025, el Consejo General conoció que se han recibido más de 98 mil

solicitudes de identificación y localización de personas desaparecidas.

De ellas, más de 34 mil han obtenido respuestas positivas, con al menos un registro

para efectuar identificaciones, además de más de 441 mil solicitudes de localización

con una efectividad superior al 54 por ciento, datos que reflejan que la coordinación

interinstitucional genera un impacto real en este lacerante problema.

El INE resguarda uno de los acervos de información más importantes del país: el

Padrón Electoral con más de 100 millones de registros y desde 2016 ha firmado

más de 40 convenios de colaboración con Fiscalías estatales, la Fiscalía General

de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y comisiones

locales de búsqueda de personas de todo el territorio nacional, que permiten realizar

confrontas biométricas y análisis de información para apoyar en la identificación

humana y en la búsqueda de personas desparecidas.

Reconocen a cuatro personas integrantes del SPEN

Al continuar con la sesión, consejeras y consejeros entregaron el “Premio al Mérito

Extraordinario en Proceso Electoral”, correspondiente al Proceso Electoral Federal

2023-2024 a cuatro personas adscritas a la Junta Distrital Ejecutiva 08 en el estado

de Oaxaca, por el desempeño sobresaliente de este equipo de trabajo, que enfrentó

el denominado “boicot electoral” en su distrito, lo que representó un desafío dada la

brevedad del tiempo disponible para diseñar e implementar acciones que

garantizaran la integridad del proceso electoral.





En este punto, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala felicitó a las

cuatro mujeres integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) que

resultaron ganadoras y fueron postuladas por integrantes de su propia comunidad,

lo cual “refleja el respeto, la confianza y el reconocimiento que han construido a

través de su labor cotidiana en el territorio que ellas atienden”.

Este reconocimiento, dijo Taddei Zavala, no sólo enaltece a quienes lo reciben, sino

que reafirma el valor del SPEN como pilar de la democracia en México.

“El desempeño de este equipo ha sido ejemplar demostrando integridad, eficacia y

liderazgo en condiciones adversas. Por ello, con profundo orgullo y sincera

admiración, extiendo una felicitación y hago entrega de este reconocimiento a

nuestras compañeras integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva 08 de Oaxaca:

Diana Karen Acosta Ruelas, Alma Aguilar Melo, Karyño Itavi Sarmiento Aguilar y

Mónica Hernández Ramírez”.

Continúa la organización del PEL en Coahuila

En sesión extraordinaria, el pleno aprobó la reinstalación de cuatro oficinas

municipales distribuidas en dos distritos electorales federales 02 y 08, con sede en

San Pedro y Ramos Arizpe, en la entidad de Coahuila para el Proceso Electoral

Local (PEL) 2025-2026.

El objetivo central, es garantizar que en cada municipio y comunidad cuente con las

condiciones necesarias para que la organización de las elecciones sea eficiente,

cercana y plenamente confiable.

El próximo 1 de diciembre de 2025 dará inició el Proceso Electoral Local en

Coahuila, en el que el 7 de junio se renovarán 25 diputaciones del Congreso del

Estado, de las cuales 16 se elegirán por Mayoría Relativa y nueve mediante

Representación Proporcional.

Por ello, el pleno aprobó el marco geográfico electoral que se utilizará en la elección

de Coahuila, así como en los procesos electorales extraordinarios que, en su caso,

deriven de dicho proceso electoral local.



Es decir, definió el ámbito territorial en el que se distribuyen los 16 distritos locales,

38 municipios y mil 872 secciones electorales de la entidad, con el fin de que cada

ciudadana y ciudadano de Coahuila pueda ejercer su derecho al voto en

condiciones de igualdad, accesibilidad y transparencia.

Inicia la delimitación territorial de Chihuahua

El pleno también aprobó instruir a la Junta General Ejecutiva para que, a través de

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), realice las

actividades necesarias para presentar el proyecto de la delimitación territorial de las

demarcaciones municipales electorales del estado de Chihuahua.

El proyecto prevé la instalación de un Comité Evaluador integrado por personal de

la DERFE para garantizar objetividad y transparencia en el análisis de insumos y

escenarios. Asimismo, establece la inauguración de un plan de trabajo secuencial y

cronológico que será enriquecido con las observaciones de las comisiones y

aprobado por el Consejo General.

Durante la sesión, el pleno también aprobó el reingreso al Servicio Profesional

Electoral Nacional del sistema del INE de Ana María Mora Pérez, al cargo de Vocal

Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tequila.

Finalmente, el pleno resolvió 25 procedimientos administrativos sancionadores y de

queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos

Nacionales, de los cuales nueve fueron declarados fundados, 10 infundados, tres

desechados y tres sobreseídos