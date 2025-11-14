Jiquilpan vivió una noche excepcional durante la inauguración de la Expo Feria de la Revolución Mexicana 2025, donde cientos de familias se reunieron para disfrutar de un ambiente lleno de música, energía y alegría. El arranque oficial estuvo marcado por la presentación estelar de Saúl “El Jaguar”, quien logró encender el ánimo del público y dar un inicio contundente a esta celebración tan esperada.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la asistencia y el entusiasmo del público reflejan el profundo arraigo y orgullo que caracteriza a los jiquilpenses. La presencia de familias completas, jóvenes y visitantes confirmó el éxito de esta primera jornada, en la que cada aplauso y cada sonrisa se convirtieron en el mejor testimonio del espíritu que impulsa a la comunidad.

Las autoridades municipales expresaron su agradecimiento a todas y todos los asistentes que hicieron de esta noche un momento inolvidable. Destacaron que la Expo Feria apenas comienza y que aún quedan por delante diversas actividades culturales, artísticas, deportivas y familiares diseñadas especialmente para fortalecer la convivencia y promover las tradiciones locales.

La Expo Feria de la Revolución Mexicana Jiquilpan 2025 continuará ofreciendo espectáculos y eventos para todas las edades, consolidándose como una de las festividades más importantes de la región.