Parácuaro, Mich.- 04 de Julio del 2026.- Delincuentes desconocidos abandonaron el cuerpo sin vida de un masculino, que presentaba huellas de violencia y estaba envuelto con una cobija, en una zona rural del municipio de Parácuaro.

El hallazgo fue reportado esta mañana a las autoridades mediante una denuncia ciudadana, en la que se alertaba sobre un bulto sospechoso en las letras de bienvenida de la comunidad de Puerta Chica.

Por lo anterior al área se trasladaron policías, mismos que confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre, a quien sus victimarios envolvieron con una cobija la cual a su vez taparon con bolsas de plástico de color negro.

Trascendió que el ahora finado fue identificado por sus deudos con el nombre de Raúl G. de 25 años de edad, sin que fuera revelado el tipo de heridas que presentaba.

Más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia se dio cita para efectuar la recolección de indicios y de testimonios, así como el levantamiento del cuerpo. Siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación.

RED 113