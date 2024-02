Anime |Ha sido confirmado: Naruto llegará en formato live-action

En el mundo de los animes en formato live-action han habido grandes fracasos, pero también grandes logros, como Detective Pikachu, One Piece y la reciente serie de Avatar.

A está lista de se sumará Naruto, teniendo como director a Destin Daniel Cretton, quien coescribió y dirigió Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Además, estará bajo la casa productora Lionsgate, estudio de enorme trayectoria, pero que sin duda tuvo un gran salto luego de encargarse de toda la saga de películas de John Wick con Keanu Reeves.

“Después de disfrutar de sus otras películas (de Cretton) y comprender que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas, me convencí de que no hay un mejor director para Naruto”, expresó Kishimoto en un comunicado entregado al medio especializado The Hollywood Reporter.