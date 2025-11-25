Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2025.- Con un llamado a hacer un uso responsable de plataformas digitales, redes sociales y juegos en línea, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar participó en la inauguración del Foro de Ciberseguridad: “Desconek-Tate y Reconek-Tate”, organizado por la Fiscalía General del Estado.

Frente a cientos de jóvenes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) de distintos municipios, el Alcalde alertó sobre los datos que se comparten en el mundo digital, los cuales se utilizan para engañar e incluso reclutar a menores de edad para cometer delitos.

Alfonso Martínez, además de darles la bienvenida a la ciudad capital, refirió que dar parte a autoridades, a sus padres de familia y/o maestros sobre ofertas atractivas de empleo, vida o relaciones de pareja, es una de las principales estrategias para no ser víctimas de fraude o engaño.

En ese sentido, el Alcalde, Alfonso Martínez comentó que en Morelia se trabaja para garantizar la seguridad de la niñez y la juventud, a través de acciones contundentes que permitan evitar que caigan en las redes de quienes pretenden hacer mal uso de sus datos personales.