Agua pluvial es aprovechada en Michoacán para localidades marginadas

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2020.- Disfrutar de agua potable en sus hogares ya no será únicamente un sueño para cerca de 500 michoacanas y michoacanos que hoy ya cuentan con el vital líquido, gracias a que el Gobierno Estatal construyó 102 Sistemas de Captación de Agua Pluvial en comunidades con un alto grado de marginación y dispersas territorialmente.



Quizá no lo sabías, algunas de estas localidades no habían contado con el recurso natural hasta en 25 años y después de que la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) iniciara este tipo de proyectos en 2017, decenas de familias han superado la carencia y con ello, sin duda, ha mejorado su calidad de vida.



Este ha sido uno de los principales objetivos del Gobernador Silvano Aureoles Conejo y por el cual en los últimos 3 años se han invertido 13 millones 818 mil pesos en la instalación de 102 equipos, favoreciendo así a lugares alejados de las cabeceras municipales y de fuentes de abastecimiento.



Además, se trata de comunidades con poca población y dispersas en el territorio, lo que dificulta la construcción de sistemas tradicionales para proveerlas de servicios básicos, por eso la implementación de este tipo de diseños que aprovechan el agua de lluvia es sumamente viable, eficiente y sustentable.



De esta forma, la dependencia estatal ha establecido sistemas de captación en El Cerecito, en el municipio de Cherán; El Eje, Peña Redonda y El Águila, en Madero; Piedras Boludas, en Tuzantla; Gallitos (Siete Carreras), en Tiquicheo y Las Trojes, en Nocupétaro.



Los proyectos han incluido tanto el equipo de captación de agua pluvial como la conducción y distribución de la misma, desinfección y purificación del líquido, baños húmedos y secos y, sistemas de tratamiento, con lo que también se contribuye al cuidado del medio ambiente y la producción de abono para cultivos.



Adicionalmente, mediante la implementación de un filtro de origen canadiense, se logra que el agua sea potable y apta para consumo humano, lo que convierte estas obras hídricas en sistemas integrales que permiten superar carencias importantes en comunidades michoacanas que ancestralmente se han encontrado marginadas.