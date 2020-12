Celebrar las fiestas decembrinas con responsabilidad, llamado a las y los michoacanos

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2020.- Quedarse en casa y no participar en actos masivos en las fiestas decembrinas es la prioridad en esta ocasión para evitar la propagación del COVID-19 y romper la cadena de contagio.



Pese a que Michoacán no está en un escenario de rebrote ni con un sistema de salud colapsado, como sucede en otras entidades de la República, no está exento de ningún peligro, por lo que es indispensable no bajar la guardia para cuidar la vida de los ciudadanos.



Por ello, se sugiere programar las compras o aprovechar los sistemas en línea para evitar la saturación en mercados, plazas comerciales o establecimientos en general, en los que existe el riesgo de contraer la enfermedad.



En este contexto es necesaria la responsabilidad ciudadana y no organizar o acudir a reuniones numerosas en casas, restaurantes o bares, donde no se respeten las reglas sanitarias y se ponga en peligro mortal a la población.



Importante también es no realizar o asistir a peregrinaciones, posadas, ferias o fiestas populares y evitar hacer reuniones donde haya adultos mayores o personas vulnerables.



En caso de realizar actividades esenciales es necesario mantener la distancia de por lo menos un metro y medio entre personas, el constante lavado o desinfección de manos.



No tocarse la cara con las manos sucias también es de suma importancia, ya que el virus entra al sistema a través de la mucosa de ojos, nariz y boca.



El uso del cubrebocas también es fundamental para evitar la propagación del virus y con esto preservar la salud y la vida de la población.