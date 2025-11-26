Morelia, Mich.- Miércoles 26 de noviembre de 2025.- Un comerciante que había sido secuestrado ayer martes en su negocio ubicado sobre la carretera Morelia–Salamanca, fue rescatado la tarde de este miércoles por agentes estatales y federales en la capital michoacana. Durante la acción, los uniformados también detuvieron a cuatro presuntos delincuentes, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El engaño para bajar la guardia de la víctima

De acuerdo con la fuente, un sujeto acudió al establecimiento del ahora ofendido y le solicitó un servicio. El afectado abrió la puerta y entonces fue amagado con una pistola y obligado a subir a una camioneta.

El afectado cautivo en domicilio de Mirador Poniente

Posteriormente, la víctima fue llevada a un domicilio de la colonia Mirador Poniente, donde los hechores la mantuvieron cautiva. Trascendió que un familiar del agraviado comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que le exigían una considerable cantidad de dinero a cambio de liberar a su ser querido; además, los plagiarios amenazaron con hacer daño a los demás integrantes de la familia.

FGE detecta ubicación e implementa operativo

La situación fue denunciada ante la Fiscalía, cuyos agentes detectaron la posible ubicación de los secuestradores, por lo que implementaron un operativo con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Agentes atrapan a los hechores

Al verse descubiertos y rodeados, uno de los aparentes secuestradores disparó contra los efectivos, quienes lograron desarmarlo y capturarlo, al igual que a sus cómplices; asimismo, rescataron ilesa a la víctima.

Decomisan pistola y teléfonos a los implicados

En el sitio fue decomisada una pistola y varios dispositivos telefónicos. La Fiscalía agregó que los ahora indiciados son Cristian Adolfo, Karla Arizbeth, José Antonio y Servando, quienes quedaron a disposición de la instancia competente.