Morelia, Michoacán; a 18 de junio de 2025.- La 76 Legislatura busca ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que quieran registrarse como aspirantes a los cargos de Auditor Especial de Normatividad; Auditor Especial de Fiscalización Estatal; y, Auditor Especial de Fiscalización Municipal, todos de la Auditoria Superior de Michoacán.

En sesión ordinaria, las y los diputados locales aprobaron las respectivas convocatorias públicas para la selección de dichos cargos del órgano fiscalizador del Estado, señalando que los interesados, tendrán diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, respectiva, en la página de internet del Congreso del Estado y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado.

Entre los requisitos que se establecen en las tres convocatorias, se encuentra: ser mexicano y tener mínimo 35 años cumplidos; contar con experiencia de cinco años en materia de control, fiscalización y de responsabilidades; poseer al día del nombramiento título y cédula profesional debidamente registradas en las carreras de Contaduría Pública, Administración, Economía, Derecho o área afín; entre otros.

Interesados deberán entregar la documentación correspondiente, en el Congreso del Estado, ubicado en Avenida Francisco I. Madero número 97, colonia centro, C. P. 58000, Morelia, Michoacán, en el horario de 9:00 a 15:00 horas; cabe señalar, que algunos de los documentos que solicitan las y los legisladores es la carta de no antecedentes penales; el Currículum Vitae; el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

En este sentido, las convocatorias establecen que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, realizará las gestiones necesarias para que instituciones de educación superior, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil, participen en la elaboración de los reactivos de evaluación a efecto de examinar los conocimientos de los aspirantes.

Las y los aspirantes, se someterán a un examen, que la comisión en mención, evaluará los resultados y las calificaciones obtenidas por cada uno de los participantes serán publicadas en los estrados del Congreso del Estado y en su página de internet a más tardar al día siguiente.

Cabe destacar, que cada una de las tres convocatorias serán publicadas de manera escalonada, por lo que se les invita a consultar la página oficial del Poder Legislativo; así como, para dudas relacionadas con las convocatorias, la Comisión Inspectora, proporcionó los siguiente contactos: comisioninspectoramichoacan@gmail.com o 4431559865.