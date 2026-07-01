Apatzingán, Mich.- 01 de julio de 2026.- La mañana de este miércoles, pobladores de la comunidad de la zona rural del municipio de Apatzingán realizaron el hallazgo de un cuerpo desmembrado a un costado de la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el macabro hallazgo se registró en un predio a un lado del camino que conecta de Loma de Los Hoyos a Presa del Rosario, dónde fueron ubicadas varias bolsas con restos humanos al interior.

Por lo anterior al sitio se movilizaron oficiales de Guardia Civil, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes al revisar el área confirmaron que se trataba de un homicidio perpetrado con extrema violencia.

Posteriormente, acudieron especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las correspondientes diligencias. De forma extraoficial el finado fue identificado como Ramón Alejandro de 42 años de edad, de ocupación campesino y vecino de la comunidad de Loma de Los Hoyos

Al término de las actuaciones los restos fueron enviados al Servicio Médico Torense local para la práctica de la necropsia de ley. Siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa.

AGENCIA RED 113