El cielo de Paracho volverá a convertirse en un lienzo de color, creatividad y tradición con la celebración del Festival Cantoya, Fiesta y Color 2026, que se realizará del 17 al 19 de julio en la Unidad Deportiva Bicentenario, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

Este es uno de los encuentros más emblemáticos de Michoacán, el cual reunirá a artesanos globeros, familias y turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de esta gran expresión cultural. Al respecto, el presidente municipal, Salvador Martínez Gutiérrez, destacó la relevancia del evento: “Esperamos 70 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 8 millones de pesos”.

En esta edición participarán delegaciones de Brasil y Colombia como países invitados, quienes enriquecerán el festival con la elevación de sus espectaculares creaciones. Además, durante los tres días del evento se elevarán 180 globos monumentales y habrá una amplia exhibición de distintos formatos, explicó el titular de la Jefatura de Turismo de este Pueblo Mágico, Julio Sinuhé Olguín Morales.

Dos de los globeros organizadores, Rogelio Vicente Padilla y Francisco Rivera Nambo, señalaron que el concurso contará con una bolsa de premios de 300 mil pesos, distribuidos en 33 reconocimientos para diversas categorías, entre ellas infantil, femenil, mixta, artística, máster y desafío de estrellas.

El festival representa un importante impulso para el turismo y la economía de Paracho, al fortalecer una tradición artesanal que distingue al municipio, reconocido internacionalmente por la elaboración de guitarras, destacó el regidor Eugenio Medina Elías.

El programa arrancará el viernes 17 de julio con el desfile inaugural, la ceremonia de apertura y el concurso y exhibición de globos infantiles; ese mismo día se pondrá en marcha la Feria del Pan y diversas presentaciones artísticas y culturales. Para el sábado 18, las actividades continuarán con el concurso de globos en sus distintas categorías y las esperadas elevaciones de las delegaciones de Brasil y Colombia. El resto de la cartelera se puede consultar en la página oficial de Facebook: Festival Cantoya, Fiesta y Color Paracho.