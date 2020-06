Emite SSP recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión

Morelia, Michoacán, a 12 de junio de 2020.- En el marco de la estrategia preventiva que se implementa en el Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), invita a la población michoacana a tomar una serie de medidas para no ser víctima de extorsión.



A fin de garantizar la seguridad de los habitantes y su bienestar, la institución hace un llamado a la sociedad para que, de manera inmediata, denuncie al número de emergencia 911 cualquier acto que atente contra la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.



Por lo anterior, se exhorta a la población a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



• No contestar llamadas telefónicas de números desconocidos.

• No proporcionar información personal y de familiares vía telefónica.

• Mantener comunicación constante con los miembros de su familia.

• Si te exigen dinero a cambio no atentar contra tu integridad o la de algún familiar, cuelga.

• Si te dicen que ganaste un premio y que, para entregártelo, necesitas hacer un depósito bancario, cuelga.

• En caso de recibir alguna llamada, presuntamente de una institución bancaria, no brindar información confidencial.



Porque prevenir es tarea de todos, es necesario tomar en cuenta las medidas de prevención; en caso de ser víctima de extorsión, reportar a la línea 911.