Wendy Guevara enfrenta una situación preocupante en su relación sentimental; su supuesto novio rechaza acompañarla a un importante evento de LCDLF

En los últimos días, Wendy Guevara ha sido objeto de atención en La Casa de los Famosos debido a la visita inesperada de Marlon Colmenarez, quien ha sido catalogado como su presunto novio. Aunque la influencer ha afirmado que entre ellos solo hay una amistad, Paola Suárez, una de sus amigas cercanas, ha expresado sus preocupaciones acerca de la relación entre Wendy y Marlon, sugiriendo que podría haber indicios de maltrato por parte del modelo hacia la famosa.

En una entrevista con De Primera Mano, Paola Suárez compartió sus inquietudes, afirmando que ha sido testigo de supuestos episodios de maltrato de Marlon Colmenarez hacia Wendy Guevara, incluso durante transmisiones en vivo.

“Lo he visto, él le grita y la regaña en las transmisiones. Todos lo hemos presenciado, no estoy inventando algo que no hayamos visto”, mencionó Paola.

Sin embargo, Paola también comentó que tanto Wendy como Marlon justifican estas actitudes como simples bromas, intentando restar importancia a los momentos de tensión.

“Sí, él (Marlon) se comporta así, pero ellos dicen que es parte de su dinámica juguetona. Yo solo describo lo que he presenciado. Wendy es mi amiga, la aprecio mucho y la respeto, pero espero que llegue un momento en que ella reflexione sobre esta situación”, agregó Paola.

La situación ha generado cierta controversia en el entorno de Wendy Guevara, y sus seguidores están pendientes de cualquier desarrollo en esta delicada cuestión. Aunque la influencer asegura que Marlon es solo su amigo, las preocupaciones de sus amistades sobre un posible maltrato podrían llevar a una reflexión más profunda sobre la dinámica de su relación con el modelo.