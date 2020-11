Visitas a los Santuarios de la Mariposa Monarca, con estrictas medidas de higiene

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2020.- Con la premisa de disfrutar una temporada turística de la Mariposa Monarca ordenada y acorde con las recomendaciones de la Nueva Convivencia, la secretaría de Turismo del estado y la dirección regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, presentaron el Código del Turista Responsable y Código de conducta ante COVID-19, los cuales deberán respetarse en todo momento.



Será este sábado 28 de noviembre cuando los santuarios de El Rosario, en el municipio de Ocampo y Sierra Chincua, en los municipios de Angangueo y Senguio, abran sus puertas a los visitantes.



Tanto el Código del Turista Responsable como Código de Conducta ante COVID-19 tienen el objetivo de cuidar la salud tanto de los turistas como de los prestadores de servicios, de modo que se evite la propagación del virus y de esa manera se rompa la cadena de contagio.



Los protocolos de seguridad e higiene tanto para turistas como para prestadores de servicios turísticos se encuentran en la página de nuevoturismomichoacan.com.



Código del Turista Responsable:



• Durante mi recorrido sigo los senderos establecidos.

• Sigo las indicaciones de los guías locales.

• No introduzco alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes, armas de fuego ni mascotas a los santuarios.

• No me llevo plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que sea parte del bosque.

• No fumo, ni enciendo fogatas.

• Respeto los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca.

• Permanezco en silencio durante mi estancia en el santuario.

• No uso flash para tomar fotografías.

• Durante mi estancia en el santuario no como ningún tipo de alimento.

• No molesto, no toco ni me llevo mariposas Monarca.

• No permanezco más de 10 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarcas y cuidar mi salud y la de todos.

• Guardo la sana distancia dentro del santuario.

• Uso correctamente mi cubrebocas durante mi estancia en el santuario.

• No utilizo spray desinfectante ni gel antibacterial cerca de las colonias de mariposa Monarca.

• No tiro basura ni cubrebocas dentro del santuario.



Código de Conducta ante COVID-19



• Respeta las medidas de seguridad e higiene de los establecimientos que visites.

• Evita aglomeraciones.

• Presta atención a los carteles informativos.

• Mantén la sana distancia de seguridad de mínimo 1.5 metros entre familias y grupos.

• Camina siempre a tu derecha cuando circules.

• Evita tocarte manos, nariz y boca.

• No compartas objetos de uso personal con otras familias o grupos.

• Lleva tu bolsa para tirar la basura y asegúrate de cerrarla adecuadamente, tira la basura en los contenedores de basura.

• Utiliza siempre tu cubrebocas.

• Lávate las manos con agua y jabón.

• Utiliza el gel antibacterial de forma continua.

• Acude a tu centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas o contáctate al 800 123 2890 para comunicar un posible contagio.