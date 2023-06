Viróloga dice tener pruebas que covid-19 se creó en China.

Li Meng Yan expresó que el virus fue creado en un “laboratorio militar del Partido Comunista Chino y que “el mercado de Wuhan es solo un disfraz”.

Li Meng Yan, la viróloga china que huyó a Estados Unidos, tras denunciar que el coronavirus fue una creación del Partido Comunista Chino dio una nueva declaración en la que ratifica su afirmación y manifiesta que teme por su vida.

En entrevista con Steve Bannon, exasesor electoral de Donald Trump, y la Agencia de Noticias Luterana en el extranjero, la mujer expresó que tiene amenazas en su contra, pero que esto no le importa pues lo más importante es la verdad.

“Sé que voy a desaparecer en cualquier momento. Al igual que todos los valientes manifestantes en Hong Kong, desapareceré incluso sin un nombre. Pero esta no es mi consideración principal. La información debe transmitirse antes”, dijo Li Meng Yan.

La científica justificó su decisión de sacar a la luz la información que conoce porque según ella vio “morir a personas inocentes” y porque médicos y pacientes de Wuhan “estuvieron expuestos a este virus altamente contagioso durante mucho tiempo”. No podía “permanecer indiferente”, señaló Li Meng Yan.

“El mercado de mariscos de Wuhan es solo un disfraz. (Por eso) no podía ser tan estúpida como para contactar al Gobierno”, dijo la investigadora posdoctoral de la Universidad de Hong Kong al explicar porque buscó refugio en Estados Unidos y no denunció lo sucedido al gobierno de su país.

“El mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje el huésped intermedio. covid-19 no procede de la naturaleza. Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. No me he inventado nada”, agregó.

“Debemos usar fuerzas externas. Por supuesto, el núcleo somos nosotros mismos. Los chinos luchamos por nuestra propia esperanza (…) Debemos unir al mundo entero para luchar y derrocar a este régimen comunista”, dijo.