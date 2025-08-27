Morelia, Mich.- Miércoles 27 de agosto de 2025.- Dos accidentes vehiculares ocurrieron la mañana de este miércoles en distintos puntos del Periférico Paseo de la República, perteneciente a la ciudad de Morelia, hechos que dejaron daños materiales y una joven mujer lastimada, informaron fuentes policiales y de rescate.

Uno de los casos ocurrió alrededor de las 07:10 horas en el Libramiento Norponiente, a la altura de la colonia Lago 1 y cerca de la Macroplaza Estadio. Se trató de un auto Chevrolet Spark, color blanco, el cual salió intempestivamente de la carpeta asfáltica y se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central.

La fémina que conducía el coche sufrió mínimas contusiones, ella responde al nombre de Dana, de 19 años de edad, quien fue atendida por paramédicos y no requirió traslado hospitalario. Unos agentes de Tránsito se encargaron de las acciones respectivas.

El segundo incidente sucedió en el Libramiento Nororiente, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, a pocos metros de denominada “Curva de la Técnica 65”.

En el sitio, el chofer de un camión refresquero intentaba incorporarse de la Avenida Río Grande hacia el periférico, pero en la maniobra alcanzó a chocar el costado izquierdo de un auto. Las instancias competentes se encargaron del peritaje correspondiente y no pasó a mayores.