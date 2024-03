Videos | Normalistas de Ayotzinapa derriban puerta de Palacio Nacional: “Solo queremos un dialogo”

En protesta por el caso Ayotzinapa presuntos normalistas derriban la puerta número uno de Palacio Nacional, lugar donde el presidente de la Republica se encontraba dando su conferencia matutina. Es la primera vez en la historia que se derriba dicha puerta por inconformidad social.

Fue antes de las 9:00 horas que varios jóvenes encapuchados llegaron a la puerta 1 que se ubica en la calle de Moneda, por donde ingresan los periodistas a La Mañanera, a través de la cual pretendieron entrar al recinto mientras se desarrollaba la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que rápidamente fue cerrada por personal militar que custodia el inmueble y el cual inmediatamente lanzó gas pimienta y gas lacrimógeno para intentar disuadir al grupo.

Los manifestantes tomaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ella lograron derribar la puerta de madera del inmueble. Una vez que tiraron la puerta, los manifestantes buscaron ingresar, pero personal de seguridad les volvió a lanzar gas para evitar su avance.

También, rompieron varios vidrios de las ventanas del inmueble e intentaron prender un objeto ante la imposibilidad de ingresar al recinto. Tras el lanzamiento de gas, los jóvenes encapuchados se replegaron afuera de Palacio Nacional.

Ante las protestas, Andrés Manuel expresó lo siguiente:

“Los va atender el subsecretario de Gobernación, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos Humanos es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación”