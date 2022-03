Videos | “No hubo muertos tras violencia en el estadio”, reporta el gobernador Mauricio Kuri

Querétaro, Qro., a 6 de marzo de 2022.- “No permitiremos que esto vuelva a suceder jamás, voy a dar contigo criminal y vamos a aplicar la ley sin contemplaciones, tu castigo legal será del tamaño de tu cobardía”, dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en un mensaje ofrecido este domingo a propósito de los hechos violentos de ayer sábado en el partido, Querétaro vs Atlas.

Mauricio Kuri informó que no hay muertos tras los violentos hechos, sin embargo, existen 26 personas lesionadas, tres ya fueron dadas de alta, sin embargo, tres más están heridos de gravedad.

“Lo que pasó ayer en La Corregidora nos llena de dolor, vergüenza y rabia. La agresión que sufrimos ayer no es un atentado contra un grupo de aficionados, es un atentado contra Querétaro. No tengo palabras para condenar la violencia y el abuso de lo que ocurrió el día de ayer”.

“Aunque no haya muertos es una tragedia. No podemos permitir que se politice. Es muy lamentable que se desinforme. Pospuse un viaje, convoqué una reunión y visité a los lesionados. Mi primera obligación es estar con las víctimas, compartir su pena y su dolor. Condeno y lamento muchísimo lo sucedido. Me siento ofendido e indignado. A los violentos les vamos a responder con ley y con justicia ejemplar dura e irrefutable. Vamos a sancionar lo que se tenga que sancionar”, dijo el mandatario.