Videos | Lo mejor de la clausura de los Juegos Olímpicos Paris 2024

Una vez más, los Juegos Olímpicos han llegado a su fin, y la ceremonia de clausura ha dejado momentos memorables.

El nuevo icono francés Leon Marchand, que ganó cuatro oros en la natación en estos Juegos, inauguró la ceremonia bajo el pebetero olímpico, tomando la llama para resguardarla hasta los juegos de Los Ángeles 2028.

Le siguió el himno nacional de Francia, entonado por una orquesta mientras se izaba la bandera:

Posteriormente, los atletas de la 33° edición de los juegos se presentaron en el Stade de France portando orgullosos la bandera de su nación:

“We are the champions” resonó en el estadio, para recordarles a los atletas que al llegar a los juegos olímpicos ya los convierte en campeones.

TODOS SON CAMPEONES 🎶🇫🇷🙌



"We Are The Champions" suena en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Paris 2024#CeremoniaDeClausura #Paris2024 #ParísEsTuyo

EN VIVO: https://t.co/5Fy4hR3Kmx pic.twitter.com/RpM6l2OO3V