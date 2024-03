Videos | Inter de Miami vence al Nashville en los Octavos de Final y pasa a Cuartos de la CONCACAF

El Inter de Miami vence 3-1 al Nashville SC en la Vuelta de los Octavos de la CONCACAF en el Estadio DRV PNK y asegura su pase a Cuartos de Final.

En el primer tiempo, el Inter ya abría el marcador a los pocos minutos apareciendo una de las figuras de la noche Luis Suárez anotando gol al minuto 8, luego de una gran jugada de pared con Messi quien asistió al uruguayo.

Minutos más tarde, Messi aparecería ahora con gol para acrecentar la ventaja del Miami, luego de la gran asistencia de Diego Gómez, colocando el marcador 2-0 como terminó la primera mitad.

Para la parte complementaria, el Inter seguía predominando y al minuto 63 Robert Taylor convirtió el tercero con un gran cabezazo precedido de un centro de Suárez.

Luis Suárez sets up Robert Taylor perfectly, who heads it home for a 3-0 lead for @InterMiamiCF 🦩 pic.twitter.com/R6R8So8moi