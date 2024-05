Video | Zoológico de China exhibe a dos perros Chow-Chow como si fueran pandas

El zoológico de Taizhou, en la provincia de Jiangsu en China, ha sido el ojo de huracán tras exhibir a dos perros de la raza Chow Chow teñidos de blanco y negro para asemejarlos a un par de osos panda gigantes y atraer así a un mayor número de visitantes.

En realidad esto forma parte de una campaña de Marketing, en la que mucha gente puede llegar a ser considerada como engañosa, al llevar a los visitantes a malinterpretar lo que realmente van a ver.

Sin embargo, un empleado del zoológico aseguró que no considera que la publicidad suponga un fraude. “Es solo una nueva exhibición que ofrecemos a los visitantes. No cobramos más por ello y la redacción del texto que muestra a los perros Chow Chow es correcta y describe exactamente lo que son, por lo que no estamos engañando a nuestros visitantes”.

Lo cierto es que las entradas utilizan un lenguaje ilusorio al asegurar que verán un par de “Xiong Mao Quan”, cuya traducción literal al español sería “perros panda”.

Otras de las razones por las que se ha causado un debate en redes sociales al expresar su preocupación por lo sucedido y han planteado si la cuestión de teñir perros Chow Chow puede considerarse como un tipo de abuso animal, algo que los profesionales de estética canina han descartado