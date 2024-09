Video | Warner Bros lanza tráiler de la tan esperada película “SINNERS”

Warner Bros. Pictures lanzó este martes 24 de septiembre el primer tráiler de “SINNERS” la nuevo película del director Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, dupla que ya ha compartido su trabajo en “Black Panther” y “Creed”.

“SINNERS” (Pecadores) es un thriller psicológico en donde Michael B. Jordan se enfrentó a un reto interpretativo en donde dio vida a dos hermanos gemelos con personalidades distintas.

Esta película marca una nueva colaboración entre Coolger y Jordan, quienes han trabajado juntos en varios proyectos exitosos y este thriller es uno de los más esperados del año.

La trama sigue a dos hermanos gemelos que, buscando escapar de sus problemáticas vidas pasadas, deciden regresar a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Sin embargo, al llegar descubren que un mal mayor los espera. Lo que parecía una oportunidad para redimirse se convierte en una pesadilla llena de intrigas, secretos y una amenaza creciente.

“SINNERS” está programada para estrenarse hasta el próximo 07 de marzo de 2025 en todos los cines.

A new vision of fear from director Ryan Coogler and Michael B. Jordan. #SinnersMovie – Only in theaters March 7. #ShotWithIMAXFilmCameras pic.twitter.com/o4hOyTbikg