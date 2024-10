Video | Varios muertos y decenas de heridos tras bombardeo a un hospital de Gaza

Un bombardeo del Ejército de Israel contra tiendas de desplazados en el hospital Al-Aqsa en Gaza la madrugada de este lunes 14 de octubre dejó al menos 4 muertos y 40 heridos, informó el Gobierno de Hamás.

El bombardeo provocó un incendio en las tiendas instaladas dentro del hospital, ubicado en la localidad de Deir al Balah, una “horrible masacre” para Hamás, que ha denunciado que Israel no continuaría con la guerra en Gaza, ni expandirla al sur del Líbano, si no fuera por el apoyo de Estados Unidos y “el silencio internacional”.

🇮🇱 #PALESTINA 🇵🇸 Questo non è l'inferno: sono le tende degli sfollati in fiamme dopo il bombardamento israeliano di oggi nei pressi dell'ospedale Al-Aqsa a Deir al-Balah, nella Striscia di #Gaza . pic.twitter.com/KwKnsUxEj4 https://t.co/zoqXbSAyyN

Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) confirmaron el ataque en un comunicado divulgado la madrugada de este lunes, en donde aseguran que ha sido un “ataque preciso contra terroristas” que operaban un centro de comando dentro del que describen como antiguo hospital.

El Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, denunció que los hospitales del norte de Gaza seguían por octavo día consecutivo bajo asedio de Israel, “poniendo en peligro la vida de los pacientes”.

He was crying for help 💔 | Gaza pic.twitter.com/OP2QY0tBwc