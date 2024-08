Video | Toronto FC vence 2-1 a Pachuca y consigue el liderato de su grupo en la Leagues Cup

Toronto FC venció 2-1 a Pachuca este domingo 04 de agosto en el partido correspondiente a la Fase de Grupos de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2024 en el BMO Field de Canadá.

En el primer tiempo, el partido arrancó movido a favor del Toronto provocando jugadas de peligro y el Pachuca respondiendo con algunas llegadas, pero ninguno concretaba.

Fue hasta el minuto 43 cuando el equipo canadiense abrió el marcador con gol de Etienne para el 1-0 tras recibir un trazo largo y definir por arriba del guardameta, terminando con la ventaja mínima para los locales en la primera parte.

The pass by Insigne 🎩

The finish by Etienne Jr. 😮‍💨#LeaguesCup2024 pic.twitter.com/GPLXWuQhjt