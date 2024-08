Video | Cruz Azul vence en penales al Philadelphia Union y sigue vivo en la Leagues Cup

Cruz Azul igualó 1-1 ante el Philadelphia Union este domingo 04 de agosto en el partido correspondiente de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2024 en el Subaru Park de Pensilvania.

El primer tiempo estuvo marcado por un juego intenso y disputado por ambos equipos con juagadas de peligro, pero ninguno lograba concretar.

Fue hasta el minuto 40 cuando La Máquina abrió el marcador con gol de Rodolfo Rotondi que colocó el 1-0 tras disparo cruzado y con la diferencia mínima el equipo mexicano se iba a los vestidores con la victoria.

Para la segunda mitad, la intensidad de partido continuaba e incluso aumentó, el equipo estadounidense buscaba desesperadamente el empate y los ánimos se encendieron cuando jugadores de ambos equipo protagonizaron una pequeña trifulca al minuto 58 que resultó con la amonestación de Daniel Gazdag y Rotondi.

En la parte final fue cuando Philadelphia igualó el marcador al minuto 87 con gol de Daniel Gazdag que colocó el 1-1 tras aprovechar de manera efectiva un rechace del portero Kevin Mier que alargó el encuentro.

