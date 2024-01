Video | The Weeknd musicalizará el magno evento de lucha WrestleMania XL

La empresa estadounidense WWE anunció que la canción “Gasoline” del artista canadiense The Weeknd será el tema oficial del próximo WrestleMania XL.

La próxima edición de The Showcase of Immortals será musicalizada por uno de los sencillos más conocidos del quinto álbum de estudio Dawn FM de The Weeknd, con esto ya sería la séptima colaboración entre el artista y WWE.

La relación de negocios entre el canadiense y la empresa inició durante Survivor Series 2016 donde musicalizó el evento con el tema False Alarm del disco Starboy.

Asimismo, este año The Weeknd logra una marca histórica al ser el único artista ajeno a WWE en musicalizar cinco magno eventos consecutivos y extiende su racha de canciones aportadas a WrestleMania.

El evento deportivo de lucha WWE WrestleMania XL se realizará los días 6 y 7 de abril del 2024 en el Lincoln Financial Fiel de Philadelphia, Pennsylvania en Estados Unidos. Los interesados podrán apreciar el magno evento en vivo o a través de su transmisión por WWE Network y Peacock en el país norteamericano.