Video | Señora afirma que ir en shorts a la iglesia incita la sexualidad y ofende a Dios

Un video grabado en la Parroquia San Juan Bautista en Coyoacán, ubicada en la Ciudad de México (CDMX), se volvió viral después de que un grupo de turistas fueron increpados por una mujer que consideró de mal gusto la vestimenta de una de las jóvenes del grupo.

El video ha causado polémicas, ya que en las imágenes se logra ver a la mujer criticando e impidiendo la entrada a unas jóvenes, en el video se logra escuchar a la señor que dice de forma eufórica “Esta es mi iglesia y no pueden entrar con shorts… incita a la sexualidad. Hay reglas, porque no es libertinaje… Así no se entra a la iglesia, por respeto a Dios. No estoy en contra de ti, estoy en contra de tu error, porque estás ofendiendo al grande, estás ofendiendo a Dios nuestro señor”.

Tras esto, un hombre se acerca y es él quien defiende ahora a la joven increpada, argumentando que son turistas que desean conocer la iglesia y reclamando a la mujer si ella era virgen para estar cuestionando la vestimenta de otros.

Tanto el argumento del hombre como el de la mujer son altamente criticados entre los internautas.