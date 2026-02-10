Morelia, Mich.- Martes 10 de febrero de 2026.- La mañana de este martes, dos hombres estuvieron a punto de liarse a golpes, aparentemente derivado de un problema de tránsito, hecho que se registró en la rotonda del Distribuidor Vial Salida a Charo, al oriente de Morelia.

Un conflicto vial en la rotonda de la Salida a Charo quedó en conato de pelea y fue difundido en redes sociales.#Morelia #IncidenteVial #SeguridadVial pic.twitter.com/W9ZqeuKqR1 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 10, 2026

Afortunadamente, los encolerizados sujetos no se tocaron ni un pelo, pero exhibieron sus mejores pasos y posiciones de defensa, una danza de combate que fue captada por un curioso ciudadano y difundida en redes sociales.

La recomendaciones en caso de protagonizar un accidente vial con otro vehículo

Mantén la calma y evita cualquier confrontación verbal o física.

Oríllate en un lugar seguro sin obstruir la circulación.

Enciende tus luces intermitentes y, si es posible, coloca señalamientos preventivos.

Verifica si hay personas lesionadas y, de ser así, solicita apoyo al número de emergencias 911.

No muevas los vehículos si hay heridos, salvo que exista riesgo mayor.

Intercambia datos con el otro conductor: nombre, teléfono, placas, aseguradora y número de póliza.

•Toma fotografías del lugar, los daños y la posición de los vehículos.