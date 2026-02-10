Morelia, Mich.- Martes 10 de febrero de 2026.- La mañana de este martes, dos hombres estuvieron a punto de liarse a golpes, aparentemente derivado de un problema de tránsito, hecho que se registró en la rotonda del Distribuidor Vial Salida a Charo, al oriente de Morelia.
Afortunadamente, los encolerizados sujetos no se tocaron ni un pelo, pero exhibieron sus mejores pasos y posiciones de defensa, una danza de combate que fue captada por un curioso ciudadano y difundida en redes sociales.
La recomendaciones en caso de protagonizar un accidente vial con otro vehículo
- Mantén la calma y evita cualquier confrontación verbal o física.
- Oríllate en un lugar seguro sin obstruir la circulación.
- Enciende tus luces intermitentes y, si es posible, coloca señalamientos preventivos.
- Verifica si hay personas lesionadas y, de ser así, solicita apoyo al número de emergencias 911.
- No muevas los vehículos si hay heridos, salvo que exista riesgo mayor.
- Intercambia datos con el otro conductor: nombre, teléfono, placas, aseguradora y número de póliza.
•Toma fotografías del lugar, los daños y la posición de los vehículos.
- Comunícate con tu aseguradora para que envíe un ajustador.
- Si el otro conductor se niega a colaborar o hay conflicto, solicita la presencia de autoridades policiales.
- No aceptes acuerdos informales sin respaldo legal o de la aseguradora.