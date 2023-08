Video | Se registra aparatoso choque entre 3 vehículos que circulaban de una manera prohibida.

El C5 difundió el video del accidente vial que involucró a una camioneta, un auto y una combi que querían dar vuelta en un lugar donde está totalmente prohibido

#VideoViral #ULTIMAHORA | Se reporta un accidente vial ente tres automóviles que circulaban en un lugar donde esta totalmente prohibido el paso en #Ecatepec, reportan lesionados. 🚨👇🏻 pic.twitter.com/zoWEM8gdpm — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 23, 2023

El accidente vial que se registró en la Vía Morelos y Casa Nueva, en Ecatepec, Estado de México, cuando una camioneta se impacta contra un auto y una combi al querer dar una vuelta en un lugar en donde estaba prohibido.

Un trío de chóferes imprudentes provocó un accidente vial en un lugar prohibido para este tipo de circulación y todo quedó grabado por el C5 que difundió el video en redes sociales.

Sin embargo, la imprudencia no solo fue por parte de este conductor, puesto que los choferes de las unidades estaba en un lugar en donde tampoco debían estar y el otro el vehículo también circulaba por un carril confinado, lo cual no está permitido, sin contar que lo choferes no miraron sus retrovisores.

La imprudencia de los tres automovilistas terminaron en un accidente en donde estuvieron involucrados todos y, según lo que se observa en las imágenes, el accidente dejó lesionados que tuvieron que ser trasladados en una ambulancia que llegó al lugar.

Autoridades del Edomex recomendaron a los automovilistas manejar con precaución y, sobre todo, respetar el carril confinado del Mexibús.