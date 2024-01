Video | Ron DeSantis abandona la contienda electoral. Expresó su apoyo a Donald Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este domingo la suspensión de su campaña para obtener la nominación presidencial republicana. En un video compartido en su cuenta de X, DeSantis explicó que, tras quedar en segundo lugar la semana pasada en los caucus de Iowa, no se sentía en posición de pedir a sus seguidores que dedicaran su tiempo y recursos sin contar con un camino claro hacia la victoria. Además, expresó su respaldo al favorito, el expresidente estadounidense Donald Trump.



Trump, de 77 años, logró una victoria contundente el martes pasado en Iowa, donde el 51% de los votantes republicanos optaron por el exmandatario, dejando a DeSantis con solo el 21% y a Haley con un 19%. Tradicionalmente, ningún candidato ha perdido la carrera después de ganar en los dos primeros estados, y una victoria en New Hampshire prácticamente aseguraría que Trump se declare vencedor en la nominación republicana.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm