Video | Rodolfo Pizarro vuelve a México y es nuevo refuerzo del Mazatlán FC

El equipo de Mazatlán FC anunció este lunes 16 de septiembre de manera oficial el regreso de Rodolfo Pizarro al futbol mexicano como refuerzo del equipo sinaloense para el Apertura 2024.

Pizarro deja el futbol europeo luego de su participación con el AEK Atenas desde julio del 2023, aunque no tuvo su mejor paso por el Viejo Continente.

Rodolfo se formó en Pachuca en donde fue campeón de la Liga MX en el Clausura 2016, su buen nivel lo llevó a Chivas en donde consiguió una Copa MX y un título de Liga MX y en su paso por Monterrey fichado en 2018 obtuvo también un campeonato de Liga MX y la Concacaf Liga de Campeones.

Después, fue fichado por el Inter de Miami de la MLS donde no consiguió grandes logros, volvió a Monterrey y finalmente regresó a Miami en 2023 y luego tuvo la oportunidad de ir a Europa con el AEK Atenas en Grecia.

El equipo sinaloense lanzó un video en el que presentaba goles y mejores momentos de Pizarro con Rayados, Chivas, Pachuca y el AEK, así como brevemente oficializaba su llegada como nuevo integrante.

