Video | Reportan daños en templo de Coahuayana tras fuerte estallido; habitantes presumen uso de drones explosivos

El hecho ya es investigado por las autoridades, no se reportan víctimas

Coahuayana, Mich.- 03 de julio de 2024.- La tarde de este miércoles se reportó una fuerte explosión que destruyó parte del templo de San José Obrero, en esta demarcación de Coahuayana. Pobladores señalaron que pudiera ser un caso de explosivos lanzados desde drones, situación que ya es investigada por las autoridades.

Los hechos se registraron en dicho recinto religioso ubicado en la esquina de la avenida Miguel Hidalgo Sur y Corregidora, cerca de la presidencia municipal, donde un fuerte estruendo alerto a ciudadanos que se aproximaron para ver qué había pasado.

Afortunadamente no había personas dentro al momento del estallido, sin embargo, al revisar los civiles descubrieron destruido del techo de láminas y múltiples daños al interior, incluso algunas bardas fracturadas.

Ante lo ocurrido las autoridades municipales solicitaron la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar las respectivas investigaciones y confirmar si se trato de un ataque contra el inmueble o que ocasionó la explosión.

Al respecto el presidente municipal electo de Coahuayana Andrés Rafael Águilas Mendoza, hizo y llamado a los habitantes a la unidad y mantener la calma. Al respecto posteó en sus redes sociales:

“Estimados ciudadanos de Coahuayana:”

“Les informo sobre el incidente ocurrido esta tarde en nuestra cabecera municipal. Aproximadamente a las 3:15 horas, se registró una fuerte explosión en el templo de San José Obrero, cerca de la Presidencia Municipal”.

“Inmediatamente después de ser notificado, me trasladé personalmente al lugar de los hechos para evaluar la situación de primera mano. Desde ese momento, he estado en constante comunicación con las autoridades de la parroquia y los cuerpos de seguridad”.

“Equipos de la Fiscalía General, Guardia Nacional y Ejército Mexicano ya se encuentran investigando y asegurando la zona”.

“Afortunadamente, no se han reportado víctimas humanas, aunque sí daños materiales significativos en el templo”.

“Como su presidente electo, les hago un llamado a mantener la calma y evitar la difusión de rumores. Es crucial que permitamos a las autoridades competentes realizar su trabajo y esclarecer lo sucedido”.

“En estos momentos difíciles, es vital que nos unamos como comunidad. Los invito a que juntos nos comprometamos a reconstruir nuestra querida parroquia. Este templo no es solo un edificio, sino un símbolo de nuestra fe y unidad como coahuayanenses”.

“Me mantendré en estrecha comunicación con todas las partes involucradas y compartiré información oficial tan pronto esté disponible”.

“La seguridad y el bienestar de todos ustedes es mi máxima prioridad, así como la preservación de nuestro patrimonio cultural y espiritual. Juntos, superaremos este desafío y reconstruiremos lo que se ha dañado”.

“Agradezco su comprensión, cooperación y solidaridad en estos momentos. Coahuayana se mantendrá fuerte y unida”.

“Andrés Rafael Aguilar Mendoza, Presidente Electo de Coahuayana”

El templo de #SanJosé en #Coahuayana sufrió fuertes daños tras una explosión 💥💣🚨 pic.twitter.com/vKMwbuFPaJ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 4, 2024

RED 113 MICHOACÁN/Redacción