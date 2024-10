Video | Rafael Nadal anuncia su retiro este 2024

A través de un video en sus redes sociales y con un “Gracias a todos” en diferentes idiomas, Rafa Nadal, el tenista español, anuncia su retiro.

Con 38 años, Nadal deja las canchas con 92 títulos en su palmarés; 22 de ellos de Grand Slam. De ellos, 14 los conquistó en la tierra de Roland Garros, torneo que le vio disputar sus últimos partidos en los pasados Juegos Olímpicos.

El último baile de Nadal será en la fase final de la Copa Davis, noviembre 2024, que se celebra en Málaga. Una cita, con España, en la que el tenista se despedirá de la afición.

“Creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de la Copa Davis de 2004 en Sevilla”, expresó.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi