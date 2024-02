Video | Primer imagen oficial del sobrino de Michael Jackson en la biopic del “Rey del Pop”

Michael Jackson, “Rey del Pop”, tendrá una película biográfica titulada “Michael” la cual será protagonizada por Jaafar Jackson y Lionsgate junto a Universal Pictures revelaron la primera imagen oficial del actor interpretando a la leyenda musical.

El joven tiene un enorme parecido al Rey del Pop y esto era de esperarse pues es nada menos que el sobrino del cantante quien lo interpretará en una de las más esperadas biopics que está programada para el 18 de abril de 2025.

Jaafar de 27 años no solo tiene un parecido espectacular, además miembros del equipo de producción han señalado que el actor emergente ha capturado su esencia de una forma que pocos podrían.

Primer imagen oficial de Jaafar Jackson caracterizado de Michael Jackson

La imagen publicada recrea una de los más emblemáticos looks de Michael que usó en las presentaciones en vivo para “Man In The Mirror” y el director de dicha película, Antoine Fuqua, así como el fotógrafo, Kevin Mazur, tuvieron el privilegio de documentar una parte de la carrera del cantante y también compartieron su admiración por Jaafar.

Cabe señalar que Jaafar no será el único que interprete al Rey del Pop, puesto que el largometraje abarcará otras etapas de vida del artista y al elenco se unieron Juliano Krue Valdi de 9 años que interpretará la infancia del músico en su etapa por la banda The Jakcson 5.

Otras de las cosas que hacen generar bastante expectativa acerca de qué esperar sobre la película es que el escritor de la misma será John Logan quien ha sido nominado 3 veces al Oscar y mejor conocido por películas galardonas como Gladiador, El aviador y Skyfall.

Universal Pictures International llevará la biopic a las audiencias de manera global y Lionsgate se encargará de EEUU y Japón.