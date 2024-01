Video | Otro niño intolerante a la frustración no controla sus emociones.

Un video que se volvió viral en redes sociales en el cual se ve una pequeña fiesta de cumpleaños arruinada por un menor intolerante a la frustración.

En el video se ve como al cumpleañero le muerde a su pastel y se ve como le intentan clavar en el mismo, después se ve como las manos que le intentaron clavar al pastel destruyen en el pastel mientras el menor llora.

#PorSiNoLoViste Niño intolerante a la frustración arruina pastel 😠😠 pic.twitter.com/YjJicygUJE — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 30, 2024

La intolerancia a la frustración es no saber gestionar las emociones ante el fracaso, los niños suelen representarla con rabietas, además frecuente encontrarse con padres que intentan evitar que su hijo sufra cualquier frustración, pues piensan que el no consentirles todo es hacerles sufrir. Esto no tiene que ser así, el evitar en los niños cualquier frustración es sobreprotección, y no permite que el niño se desarrolle emocionalmente de manera adecuada

Es importante que se ayude a los niños a manejar y controlar la frustración, ya que es una de las habilidades emocionales que predice el éxito o el fracaso en muchos ámbitos de la vida