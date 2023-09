Hace un mes, un video se convirtió en viral después de que un individuo compartiera públicamente la propina dejada por Angela Aguilar y su familia después de ser atendidos en un restaurante en Texas, Estados Unidos.

En un reciente desarrollo, un usuario de TikTok, identificado como @mayasvlogs502, reveló que fue despedido de su empleo en el restaurante debido a su participación en la divulgación del video original. Afirmó que él fue quien atendió a la familia Aguilar durante su visita al establecimiento.

En su video, el exmesero expresó su desacuerdo con su despido, argumentando que no había dicho mentiras sobre la baja propina que, en su opinión, la familia había dejado. Compartió detalles del recibo que mostraban que la propina ascendía a tan solo 20 dólares, y sostuvo que su despido fue injustificado.

“Si hubiera contado una mentira, entonces podrían tener razón, pero no he dicho ninguna mentira. Tengo el video original y tengo las fotos del recibo que demuestran que dejaron 20 dólares. Me despidieron solo por eso”, manifestó visiblemente molesto.

El joven también informó que su salida del trabajo se debió a las quejas presentadas por la dinastía Aguilar o su equipo de gestión, sin proporcionarle una explicación más detallada sobre los motivos de su despido.

“Siento que no es justo. Quiero que me ayuden a compartir en las redes porque no es justo que te despidan por decir la verdad. Estoy molesto porque me despidieron supuestamente debido a que la familia o su equipo de gestión se quejaron de difamación”, concluyó el joven en su video.