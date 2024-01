Video | Marcelo Ebrard asiste al cierre de campaña

El ex canciller Marcelo Ebrard, acudió esta tarde al cierre de precampaña de la morenista, Claudia Sheinbaum, esta es la primera vez que hace presencia en uno de los eventos de la ahora candidata a la procedencia de México.

El equipo de colaboradores de Ebrard difundió imágenes de la llegada del ex Secretario de Relaciones Exteriores al Monumento a la Revolución, a pesar de que confirmó su permanencia en las filas del partido guinda y su respaldo a la ex jefa de Gobierno después de haber denunciado irregularidades, no había participado en alguno de los actos de precampaña encabezados por Sheinbaum Pardo.

En el evento se presentaron también el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco y el diputado federal Miguel Torruco.