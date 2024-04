Video | MAPPA cancela la muy esperada película de “Yuri!!! On Ice”

El pasado jueves 18 de abril en la página oficial de “Yuri!!! On Ice”, se subió un comunicado por parte de la producción en el que se menciona la cancelación del proyecto “Yuri!!! On Ice The Movie: Ice Adolescence“.

Aún no se sabe la razón de esta decisión, ya que la serie corta que salió en el 2016 fue un rotundo éxito a tal grado de ser una de las series que evitaron la desaparición de dicho estudio, la promesa de esta entrega cinematográfica significaría mucho para los fans de esta serie, ya que esta hablaría del personaje más popular de la misma.

La promesa de la ya mencionada película se realizo desde hace 7 años, cosa que MAPPA agradeció por la espera dentro del comunicado pero que debido a ciertas “circunstancias” tanto el comité de producción en conjunto del personal decidieron la cancelación de este proyecto.

Cabe mencionar que la espera de esta película se intensificó más durante el 2023 este debido a que Yuzuru Hannyu, ganador olímpico de patinaje artístico sobre hielo, coreografió el opening del anime el cual fue musicalizado en vivo por el mismo Dean Fujioka.

Otra cosa que sobresale es que el teaser que salió hace tres años para promocionar el audiovisual actualmente cuenta con un total de 4.593.390 visualizaciones, algo que garantiza aún más la entrega de esta película.