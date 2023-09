VIDEO | Madre le pide a su hijo de 22 años dinero para la gasolina; se lo niega y ella llora

La maternidad es un trabajo que muchas veces implica sacrificios y esfuerzos incansables para brindar lo mejor a tus hijos. Pero a veces los niños no responden con el mismo compromiso y apoyo.

Una madre llamada Mariposa Azul compartió en TikTok su dolorosa experiencia con su hijo de 22 años quien se negó a ayudarla con los gases. Mariposa Azul, quien se convirtió en madre a los 17 años, decidió compartir su ansiedad en un emotivo video de TikTok. En el video, visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos describió la difícil situación que atraviesa con su hijo.

Sin embargo, la respuesta de su hijo fue una negativa rotunda. “Le pido gasolina, ella se niega y me la da. ¿Está mal que le pida gasolina? La llevo al trabajo y regreso; ella no quiere aprender a conducir, no quiere “Haz algo”, se quejó Mariposa Azul entre lágrimas. La madre dijo que intentó hablar con su hijo sobre otras opciones de transporte para ir al trabajo. Sin embargo, esta conversación desató una acalorada discusión entre madre e hijo.

Este emotivo video de TikTok obtuvo una gran respuesta en las redes sociales, ofreciendo mucho apoyo y consejos a la madre. Muchos usuarios compartieron experiencias similares y ofrecieron palabras de aliento a Mariposa Azul durante este difícil momento.