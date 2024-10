Video | Lenia Batres y Norma Piña protagonizan discusión en sesión de la SCJN

La ministra Lenia Batres Guadarrama y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández protagonizaron una discusión que se subió de tono este jueves 10 de octubre durante sesión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La discusión se provocó durante el debate sobre el número de votos que deben prevalecer para anular o validar una norma y se confrontaron sobre el uso de “calificativos” empleados en el debate entre ministros.

Durante la sesión, la ministra Batres mencionó que es “absurdo” que los ministros que votaron a favor de mantener la operación de las salas de la Corte, las cuales la Reforma Judicial ya no contempla, ahora no pidan que la mayoría calificada en el Pleno sea de seis votos y no de ocho, como marca la enmienda constitucional.

Choque entre Norma Piña y Lenia Batres en la @SCJN



-Batres usó el calificativo "absurdo" para criticar decisiones de la Corte en distintos casos



-La ministra presidenta le lee el reglamento, que ordena llevar los debates con respeto pic.twitter.com/F9LfO7zvxe — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 10, 2024

En un momento dado, la ministra Norma Piña le pidió a Batres no adjetivos como “absurdo” en el Pleno porque de manera indirecta se ofende a los ministros y Lenia refutó advirtiendo que no permitirá que se limite su libertad de expresión.

La ministra presidenta le respondió que “la facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en este Pleno, como rectora dela discusión sí, y así lo considero por los integrantes de llevar una sesión sin ofendernos” y concluyó “usted puede seguirse expresando como quiera”.

Lenia resaltó que ella nunca ha lanzado ofensas a sus compañeros ministros y siempre ha sido respetuosa, pero Norma contestó que “no siempre ha sido así”.

Después de intercambiar otras palabras, Batres concluía que los ministros deberían estar más preocupados por no “ofender la constitucionalidad de nuestros actos, no ofender la legalidad, no ofender a nuestra sociedad y aquí se ofende constantemente”.