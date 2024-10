Video | Huracán Milton destruye techo del estadio Tropicana Field; iba a fungir como refugio

El paso del Huracán Milton en Florida la noche de ayer miércoles 09 de octubre afectó el estadio Tropicana Field, hogar de los Tampa Bay Rays, ubicado en San Petersburgo, el cual terminó sin techo y estaba destinado a ser un refugio.

Antes de la llegada del huracán, el estadio fue adaptado para acoger a trabajadores y rescatistas que acudieron a la zona para asistir en los labores de recuperación.

Fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anunció que el Tropicana Field se convertiría en un campamento base con capacidad de 10 mil personas “para apoyar las operaciones de escombros en curso y al personas de emergencia posterior a la entrada del huracán”.

