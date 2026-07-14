Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Para brindar mayor seguridad a las familias que recorren las carreteras del estado durante este periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene desplegado el operativo Guardianes del Camino, mediante el cual elementos de la Guardia Civil realizan labores permanentes de vigilancia, prevención y auxilio en carreteras, autopistas y destinos turísticos de Michoacán.

Con el despliegue de la Guardia Civil, se garantiza una respuesta inmediata ante emergencias en carretera. Su labor va más allá de los hechos de tránsito; los agentes también brindan apoyo ante fallas mecánicas, vehículos varados, emergencias médicas, falta de combustible u orientación, previniendo así cualquier situación de riesgo en las vías de comunicación.

Para garantizar una respuesta oportuna y reducir los tiempos de atención, la SSP mantiene una coordinación permanente con Protección Civil estatal, los servicios de Salud, la Cruz Roja Mexicana, bomberos y la Guardia Nacional. Esta sinergia permite canalizar de inmediato el apoyo específico que requiere cada emergencia.

En este dispositivo también participa el Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil. Sus elementos brindan a visitantes nacionales y extranjeros orientación sobre rutas y destinos, apoyo en caso de extravío, traducción básica y acompañamiento, garantizando así un desplazamiento más seguro por el estado.

La SSP invita a la ciudadanía a descargar y mantener actualizada la aplicación 911 Michoacán, una herramienta que facilita el reporte de emergencias, permite compartir la ubicación de quien solicita el auxilio y agiliza la coordinación entre las corporaciones para brindar una atención más rápida y eficiente.