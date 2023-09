El reciente video viral de una mujer ha desencadenado un debate acalorado en las plataformas de redes sociales, ya que afirma ser vegetariana, pero confiesa que consume carne en la privacidad de su hogar.

En una entrevista con el popular creador de contenido conocido como ‘Icefire’, la mujer sostiene su condición de vegetariana basándose en el hecho de que suele optar por ensaladas y verduras cuando come fuera de casa. Sin embargo, admite disfrutar de algunos caprichos culinarios, como carne al pastor y carne asada, cuando se encuentra en su residencia.

El entrevistador cuestiona si no considera que afirmar ser vegetariana mientras come carne es una contradicción. Ante esto, la mujer responde con firmeza:

🥬Ella es vegetariana pero en su casa si come carne🥗🤣👇🏻 pic.twitter.com/gd2Qg3OTxi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 5, 2023

“No, no lo creo. Cuando salgo y veo a personas consumiendo carne, les hago saber que no es ético, ya que esos animales estaban vivos y ahora no lo están debido a sus elecciones. Sí, los juzgo”.

A pesar de la insistencia del entrevistador en que su comportamiento no encaja con la definición de vegetarianismo, la mujer mantiene su posición, afirmando que sigue siendo vegetariana y que no tiene la intención de revelar su consumo de carne a los demás cuando come fuera de casa.

“Yo soy vegetariana, pero en mi hogar, tengo mis propias reglas y como carne. Es una cuestión completamente diferente”, concluye la mujer.